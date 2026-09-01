Data Centre in India: ‘भारत बनेगा दुनिया का डेटा सेंटर, 200 बिलियन डॉलर निवेश की संभावना’, राउंड टेबल के बाद बोले पीयूष गोयल

पीयूष गोयल(फोटो-IANS)
Piyush Goyal India data center: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि डेटा सेंटर बनाने के लिए भारत दुनिया भर में सबसे सही और पसंदीदा जगह है। डेटा सेंटर इंडस्ट्री के मुख्य लोगों, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और हाइपरस्केलर्स के साथ एक राउंड टेबल बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र में कम से कम 200 बिलियन डॉलर का निवेश आने की स्पष्ट संभावना है, जबकि उद्योग जगत के अनुसार यह आंकड़ा इससे भी कहीं अधिक हो सकता है।
बैठक के बाद पीयूष गोयल ने बताया कि दो बड़े युद्धों, दुनिया भर में उथल-पुथल और आर्थिक अनिश्चितता वाले इस मुश्किल दौर में भी, भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8% की मजबूत GDP ग्रोथ रेट दर्ज की। इसके लिए उन्होंने देश के लोगों की मेहनती भावना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व हर नागरिक में इस 'अमृत काल' के दौरान 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होने का भरोसा जगाता है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विस्तार और देश का मज़बूत मैन्युफैक्चरिंग बेस आने वाले सालों में भारत की आर्थिक ग्रोथ को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये सभी तकनीकी और औद्योगिक घटक मिलकर 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे।
डेटा सेंटर इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ हुई मीटिंग को बहुत सकारात्मक और फायदेमंद बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल से इंडस्ट्री से जुड़ी कई पुरानी समस्याएं पहले ही सुलझ चुकी हैं।
पीयूष गोयल ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि मीटिंग के दौरान पूरी इंडस्ट्री नई ऊर्जा के साथ तैयार थी। डेटा सेंटर सेक्टर में कम से कम 200 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना है। उन्होंने बताया कि कई बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और कंपनियों का मानना है कि भारत की क्षमता, मांग और इंटरनेशनल दिलचस्पी को देखते हुए यह अनुमान काफी कम है और देश में इससे कहीं ज्यादा निवेश आ सकता है।
पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार इंडस्ट्री से मिले कीमती सुझावों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है, ताकि भारत को असल में एक ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाया जा सके।
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