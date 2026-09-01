Data Centre in India: ‘भारत बनेगा दुनिया का डेटा सेंटर, 200 बिलियन डॉलर निवेश की संभावना’, राउंड टेबल के बाद बोले पीयूष गोयल

बैठक के बाद पीयूष गोयल ने बताया कि दो बड़े युद्धों, दुनिया भर में उथल-पुथल और आर्थिक अनिश्चितता वाले इस मुश्किल दौर में भी, भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8% की मजबूत GDP ग्रोथ रेट दर्ज की। इसके लिए उन्होंने देश के लोगों की मेहनती भावना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व हर नागरिक में इस 'अमृत काल' के दौरान 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होने का भरोसा जगाता है।