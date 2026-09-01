Air Vice Marshal Shakti Sharma: एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं रक्षा सेवाओं की पहली नॉन मेडिकल महिला टू-स्टार अधिकारी

इस उपलब्धि को देश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए भारतीय वायु सेना ने कहा कि यह भारतीय रक्षा बलों में महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका, नेतृत्व क्षमता और काबिलियत का एक बेहतरीन उदाहरण है। वायु सेना के अनुसार, तीन दशकों से ज्यादा समय तक उनकी समर्पित सेवा का रिकॉर्ड भविष्य की पीढ़ियों को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, जो भारतीय वायु सेना के आदर्श वाक्य 'नभः स्पृशं दीप्तम्' (Touch the Sky with Glory) की भावना के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।