शाहरुख खान और सुनील शेट्टी समझते हैं खुद को, अभिषेक बनर्जी पर भाजपा नेता सुकांत मजूमदार का तंज

31 अगस्त को TMC ऑफिस में फायर ऑडिट और बिल्डिंग प्लान इंस्पेक्शन किया गया। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि TMC कार्यालयों में फायर ऑडिट के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TMC ऑफिसों पर तुरंत फायर ऑडिट किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले की आग की बड़ी घटनाओं पर इतनी तेजी नहीं दिखाई गई। आगे उन्होंने कहा कि अगर BJP ने एक महीने पहले इतनी तेजी दिखाई होती तो मिर्जा गालिब स्ट्रीट और तारापीठ के होटलों में आग से हुई मौतों को रोका जा सकता था। साथ ही 4 मई के चुनाव नतीजों के एक महीने के भीतर अलीपुर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की दूसरी से नौवीं मंजिल तक आग लगी थी, लेकिन तब फायर ऑडिट की जरूरत नहीं समझी गई।