Weather Alert: सितंबर में कैसा रहेगा मानसून? मौसम विभाग ने बारिश और तापमान को लेकर दिया बड़ा अपडेट

मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा है। आने वाले महीनों में अल नीनो के और मजबूत होने का अनुमान है। वहीं हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD की स्थिति सितंबर तक न्यूट्रल रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ अंतरराष्ट्रीय जलवायु केंद्रों के अनुमान में सितंबर से सकारात्मक IOD बनने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सितंबर का मौसम कई तरह के बदलाव दिखा सकता है। कुछ इलाकों में बारिश राहत दे सकती है। वहीं कई हिस्सों में कम बारिश और ज्यादा तापमान परेशानी बढ़ा सकता है।