Chirag Paswan: चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी, केंद्रीय मंत्री ने गृह मंत्रालय से सुरक्षा बढ़ाने को कहा

रिपोर्ट्स के अनुसार चिराग पासवान को भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी अंग्रेजी में है। इसमें लिखा है, 'You will be killed shortly by hardcore Terrorists', यानी कट्टर आतंकवादियों द्वारा जल्द ही आपकी हत्या कर दी जाएगी। धमकी भरा पत्र सामने आने के बाद चिराग पासवान के कार्यालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई। गृह सचिव को लिखे पत्र में पूरे मामले का विवरण देते हुए चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री होने के साथ-साथ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।