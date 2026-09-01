Rohini Acharya on PM Modi: रोहिणी आचार्य का पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज, बोलीं- पुतिन के सामने भी पुर्जी की मोहताज हुई प्रधानमंत्री की हिंदी

Rohini Acharya on PM Narendra Modi Speech: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक मंचों पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत के दौरान भी प्रधानमंत्री का हिंदी में भी नोट्स या पुर्जी देखकर बोलना देश की साख को प्रभावित करता है।