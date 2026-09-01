‘अगर 2800 अपराधी थे तो खुले क्यों घूम रहे थे?’, दिल्ली पुलिस के दावे पर बोले CJP प्रवक्ता सौरव दास, मुआवजे पर भी बड़ा अपडेट

सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मामलों को बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर की जांच या कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसी अवधि के प्रदर्शन से जुड़ी ऐसी एफआईआर को भी आगे नहीं चलाया जाएगा। साथ ही इन घटनाओं को लेकर नई एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक लगाई गई है। 2,873 लोगों वाली अलग एफआईआर को इसका अपवाद रखा गया है।