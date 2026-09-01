सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद CJP ने वापस लिया 5 सितंबर का मार्च, सरकार के आश्वासन पर बनी सहमति

Cockroach Janata Party: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को प्रस्तावित अपने मार्च का आह्वान वापस लेने का ऐलान किया। सीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश को देखते हुए उसने मार्च नहीं निकालने का फैसला किया है। मामले की सुनवाई के दौरान CJP के नेता सौरव दास ने अदालत को पार्टी के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार से मिले भरोसे, अदालत की न्यायिक गरिमा और मंगलवार को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मार्च वापस लेना उचित समझा गया।