त्योहारों से पहले चीनी की जमाखोरी पर सरकार का प्रहार, डीलरों की स्टॉक सीमा 4 हजार से घटाकर 2 हजार क्विंटल की

इस दौरान तय सीमा से ज्यादा चीनी रखने, स्टॉक की जानकारी नहीं देने तथा चीनी की खरीद-बिक्री और आवाजाही में अनियमितताओं के मामले सामने आए। सरकार के मुताबिक इन कदमों के साथ बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ने का असर कीमतों पर भी पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में मिल स्तर पर चीनी की कीमत करीब 20 प्रतिशत कम हुई है। खुदरा बाजार में भी कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खुदरा कीमतों में भी इसका असर दिखाई देगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चीनी के स्टॉक की निगरानी और भौतिक जांच आने वाले हफ्तों में भी जारी रहेगी। सरकार का जोर त्योहारों के दौरान बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराने के साथ कीमतों को नियंत्रण में रखने पर है।