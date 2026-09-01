Sugar Price: बड़े शहरों में चीनी की रिटेल कीमतों में आई तेजी, उधर थोक बाजार में कुछ कम हुए भाव, जानिए आपके शहर में क्या हैं दाम

थोक बाजार में सोमवार को चीनी की कीमतों में शनिवार के भाव की तुलना में गिरावट आई है। सोमवार को दिल्ली में चीनी का भाव 5750 रुपये से गिरकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। कानपुर में भाव 5800 से गिरकर 5750 रुपये, रायपुर में 5400 से घटकर 5300 रुपये, मुंबई में 5450 से घटकर 5250 रुपये, रांची में 5500 से गिरकर 5400 रुपये, कोलकाता में 5450 से गिरकर 5400 रुपये, गुवाहाटी में 5500 से गिरकर 5450 रुपये, हैदराबाद में 5500 से गिरकर 5300 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। वहीं, चेन्नई में यह बिना किसी बदलाव के साथ 5900 रुपये प्रति क्विंटल रहा।