1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Sugar Price: बड़े शहरों में चीनी की रिटेल कीमतों में आई तेजी, उधर थोक बाजार में कुछ कम हुए भाव, जानिए आपके शहर में क्या हैं दाम

Wholesale Sugar Prices: पिछले 10 दिन में देश के बड़े शहरों में चीनी के भाव करीब 10 रुपये प्रति किलो कम हुए हैं। कई शहरों में भाव 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे, जो अब गिरकर 60 रुपये प्रति किलो पर आ गए। हालांकि, सोमवार को बड़े शहरों में चीनी के रिटेल भाव में थोड़ी तेजी आई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 01, 2026

Sugar Price News

बड़े शहरों में चीनी की रिटेल कीमतों में तेजी आई है। (Photo Source: AI Image)

Retail Sugar Prices: बड़े शहरों में चीनी की खुदरा कीमतों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई। इससे पहले पिछले 8-10 दिनों से कीमतों में गिरावट देखी जा रही थी। चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, बड़े शहरों में चीनी के खुदरा दाम पिछले 10 दिन में करीब 10 रुपये प्रति किलो कम हो गए हैं। सरकार द्वारा चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति देने और स्टॉक लिमिट तय करने जैसे उपायों का असर कीमतों पर देखने को मिला है। थोक बाजार की बात करें, तो सोमवार को चीनी के भाव थोड़े नरम पड़े हैं।

चीनी की रिटेल कीमतों में आई तेजी

चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चीनी का रिटेल भाव सोमवार को 1 रुपये बढ़कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। रायपुर में कीमत 2 रुपये बढ़कर 58 रुपये, मुंबई में 2 रुपये बढ़कर 58 रुपये, रांची में 2 रुपये बढ़कर 60 रुपये, कोलकाता में 3 रुपये बढ़कर 60 रुपये, गुवाहाटी में 3 रुपये बढ़कर 61 रुपये, हैदराबाद में 2 रुपये बढ़कर 59 रुपये और चेन्नई में 1 रुपये बढ़कर 62 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं, कानपुर में चीनी का भाव बिना किसी बदलाव के साथ 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर ही रहा।

थोक बाजार में गिरे चीनी के भाव

थोक बाजार में सोमवार को चीनी की कीमतों में शनिवार के भाव की तुलना में गिरावट आई है। सोमवार को दिल्ली में चीनी का भाव 5750 रुपये से गिरकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। कानपुर में भाव 5800 से गिरकर 5750 रुपये, रायपुर में 5400 से घटकर 5300 रुपये, मुंबई में 5450 से घटकर 5250 रुपये, रांची में 5500 से गिरकर 5400 रुपये, कोलकाता में 5450 से गिरकर 5400 रुपये, गुवाहाटी में 5500 से गिरकर 5450 रुपये, हैदराबाद में 5500 से गिरकर 5300 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। वहीं, चेन्नई में यह बिना किसी बदलाव के साथ 5900 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

चीनी की औसत रिटेल कीमत भी हुई कम

उपभोक्ता मामले विभाग (मूल्य निगरानी कक्ष) द्वारा आवश्यक वस्तुओं की औसत दैनिक रिटेल प्राइस लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट के अनुसार, चीनी की औसत कीमत में गिरावट आई है। चीनी का औसत रिटेल प्राइस सोमवार को गिरकर 63.28 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। यह रविवार को 64.23 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। औसत कीमत वह होती है, जिस पर देश में सबसे अधिक सौदे होते हैं।

Balrampur Chini Share Price 31st August: भारी खरीदारी से 12% तक उछल गए चीनी कंपनियों के शेयर, एक्सपर्ट से जानिए क्या है वजह

ये भी पढ़ें
Sugar Stock

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2026 10:14 am

Published on:

01 Sept 2026 10:11 am

Hindi News / Business / Sugar Price: बड़े शहरों में चीनी की रिटेल कीमतों में आई तेजी, उधर थोक बाजार में कुछ कम हुए भाव, जानिए आपके शहर में क्या हैं दाम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Subhash Chandra को बड़ा झटका, NCLT ने 6.25 करोड़ में मामला निपटाने के पुराने आदेश पर लगाई रोक, संपत्तियां बेचने या ट्रांसफर करने से भी रोका

Subhash Chandra Insolvency
कारोबार

PM Modi ने एक बार फिर लोगों को Gold न खरीदने की सलाह दी, विदेश में शादी न करने की भी अपील की, जारी किया वीडियो मैसेज

PM Modi News
कारोबार

GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाया दम, पहली तिमाही में अनुमान से अधिक 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ रेट

India GDP Growth
कारोबार

Gold-Silver Import Duty: क्या सोना-चांदी पर आयात शुल्क घटाने की तैयारी कर रही है सरकार?

Gold Import Duty
कारोबार

Balrampur Chini Share Price 31st August: भारी खरीदारी से 12% तक उछल गए चीनी कंपनियों के शेयर, एक्सपर्ट से जानिए क्या है वजह

Sugar Stock
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.