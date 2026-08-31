Balrampur Chini Share Price 31st August: भारी खरीदारी से 12% तक उछल गए चीनी कंपनियों के शेयर, एक्सपर्ट से जानिए क्या है वजह

एसएमसी ग्लोबल सिक्यूरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक, स्टॉक होल्डिंग पर सख्ती के बावजूद चीनी शेयरों में तेजी यह संकेत देती है कि निवेशक इस सेक्टर को अब सिर्फ पारंपरिक चीनी कारोबार के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। पहले चीनी कंपनियों को काफी हद तक एक ऐसे कारोबार के रूप में देखा जाता था, जिसमें कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव रहता है। कभी चीनी के भाव गिर जाते हैं, कभी किसानों के भुगतान में देरी होती है और कभी मिलों के पास जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा हो जाता है। इन वजहों से कंपनियों की कमाई पर दबाव आता रहा है। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदल रही है।