Online Shopping Fraud: ऑनलाइन खरीदारी में ठगी हो जाए तो क्या करें? जानें पैसा वापस पाने का तरीका

Cyber Crime Complaint: ऑनलाइन शॉपिंग आज के समय में बहुत व्यापक हो गई है। पहले जहां डिलीवरी होने में एक दो दिन का समय लगता था, अब कुछ ही घंटों में सामान को डिलीवर कर दिया जाता है। ऐसे में यह आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। कपड़े, मोबाइल, ग्रॉसरी से लेकर लगभग हर जरूरी सामान लोग घर बैठे ऑनलाइन खरीद लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से समय और मेहनत दोनों बचते हैं, लेकिन इसके साथ धोखाधड़ी का खतरा भी रहता है। कई मामलों में लोगों से पैसे लेने के बाद सामान भेजा ही नहीं जाता या फिर गलत, नकली या खराब प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। अगर आपके साथ भी ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड हो जाए, तो कुछ जरूरी कदम उठाकर पैसे वापस पाने की कोशिश की जा सकती है।