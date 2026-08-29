Money Tips: करियर के शुरुआती दौर में ही अपना लें पैसों से जुड़ी ये 5 आदतें, कम कमाई में भी मजबूत होगा फाइनेंशियल फ्यूचर

20 की उम्र में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन सुविधा के चक्कर में लिया गया महंगा कर्ज भविष्य की बचत पर भारी पड़ सकता है। खासकर क्रेडिट कार्ड का बकाया अगर समय पर पूरा नहीं किया गया, तो ब्याज तेजी से बढ़ सकता है। इसी तरह पर्सनल लोन की EMI भी लंबे समय तक आय का बड़ा हिस्सा खा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर और संभव हो तो पूरा चुकाएं। अगर पर्सनल लोन लिया है तो उसकी ईएमआई समय पर भरें। महंगे कर्ज को जल्द खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि बचा हुआ ब्याज आगे की सेविंग और निवेश के काम आ सकता है।