Loan Apps: कैसे पता करें कि लोन ऐप सुरक्षित है या नहीं? कर्ज लेने से पहले करें इन 5 चीजों की जांच

Fake Loan App List: अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कुछ ही मिनट में लोन देने वाले ऐप से पैसे उधार लेना बहुत आसान लग सकता है। लेकिन इसी जल्दबाजी का फायदा फर्जी और मैलिसियस लोन ऐप उठाते हैं और आपके साथ ठगी कर सकते हैं। ऐसे फर्जी ऐप आजकल उधार लेने वालों को लुभाने के लिए असली लेंडर जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे तुरंत लोन मंजूरी, कम ब्याज दरें और आसान डॉक्यूमेंटेशन। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने हाल ही में ऐसे कई ऐप्स की पहचान की है और Google को इन्हें Play Store से हटाने का निर्देश दिया है। ऐसे में लोन लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि जिस ऐप पर आप भरोसा कर रहे हैं, वह असली है या नहीं।