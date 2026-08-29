29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Loan Apps: कैसे पता करें कि लोन ऐप सुरक्षित है या नहीं? कर्ज लेने से पहले करें इन 5 चीजों की जांच

Fake Loan App: गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई करके अब तक कई फर्जी लोन ऐप को हटाया जा चुका है। इनका खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट ने फर्जी लोन देने वाले ऐप को पहचानने के कुछ तरीके बताएं है जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Aug 29, 2026

Fake Loan App Method Of Identification

लोन लेने से पहले RBI की बेवसाइट पर ऐप की जानकारी प्राप्त करें। (फोटो: AI)

Fake Loan App List: अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कुछ ही मिनट में लोन देने वाले ऐप से पैसे उधार लेना बहुत आसान लग सकता है। लेकिन इसी जल्दबाजी का फायदा फर्जी और मैलिसियस लोन ऐप उठाते हैं और आपके साथ ठगी कर सकते हैं। ऐसे फर्जी ऐप आजकल उधार लेने वालों को लुभाने के लिए असली लेंडर जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे तुरंत लोन मंजूरी, कम ब्याज दरें और आसान डॉक्यूमेंटेशन। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने हाल ही में ऐसे कई ऐप्स की पहचान की है और Google को इन्हें Play Store से हटाने का निर्देश दिया है। ऐसे में लोन लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि जिस ऐप पर आप भरोसा कर रहे हैं, वह असली है या नहीं।

सबसे पहले पता करें लोन कौन दे रहा है

किसी भी लोन ऐप पर अपनी जानकारी देने से पहले यह पता करें कि असल में लोन देने वाली कंपनी कौन है। बैंक या NBFC का कानूनी नाम देखें और उसे RBI के आधिकारिक स्रोतों से जांचें। ऐप पर किसी वित्तीय कंपनी का नाम या लोगो होना अपने आप में उसकी विश्वसनीयता का सबूत नहीं है। RBI की Digital Lending Apps directory से भी ऐप का रेगुलेटेड संस्था से संबंध जांचा जा सकता है।

Play Store पर होना भी गारंटी नहीं

सिर्फ इसलिए किसी ऐप पर भरोसा न करें क्योंकि वह ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। डाउनलोड करने से पहले Developer का नाम, Privacy Policy, Customer Support और Reviews देखें। इन जानकारियों को लेंडर की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी से मिलाएं। अगर दोनों जगह जानकारी अलग है तो सावधानी बरतनी होगी।

Contacts और कॉल लॉग मांगे तो रुकें

ऐप में लॉगिन करते वक्त कौन-कौन सी परमिशन मांगी जा रही है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स या मीडिया फाइलों तक पहुंच मांगने वाले ऐप से सावधान हो जाएं। क्योंकि यह जानना जरूरी है कि कि लोन देने के लिए इनकी क्या जरूरत है। KYC के दौरान कैमरे जैसी कुछ परमिशन जरूरी हो सकती हैं, लेकिन हर परमिशन का कारण स्पष्ट होना चाहिए।

कम ब्याज के चक्कर में न फंसें

सिर्फ कम ब्याज दर देखकर लोन न लें। APR, प्रोसेसिंग फीस, दूसरे चार्जेस, रीपेमेंट शेड्यूल, लोन की अवधि और कुल देय राशि को पहले समझें। कई बार कम ब्याज का दावा करने वाला लोन दूसरी फीस और चार्ज के कारण महंगा पड़ सकता है। इंसटेंट अप्रूवल भी लोन की सुरक्षा या सही शर्तों की गारंटी नहीं है।

Aadhaar-PAN देने से पहले जांचें

Aadhaar, PAN और Bank Details KYC या क्रेडिट चेक के लिए मांगे जा सकते हैं। लेकिन जानकारी देने से पहले समझें कि इसे क्यों लिया जा रहा है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। Privacy Policy पढ़ें और संवेदनशील जानकारी केवल लेंडर के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही दर्ज करें। किसी भी ऐजेंट को फोन पर डिटेल भेजने से बचें।

एक्सपर्ट की सलाह

मणिपाल फिनटेक की CEO पूजा अभिषेक सिंह के मुताबिक, अस्पष्ट लेंडर की पहचान, ब्याज और शुल्क की अधूरी जानकारी, जरूरत से ज्यादा ऐप परमिशन और बिना उचित क्रेडिट जांच के तुरंत लोन देने का दावा करने वाले ऐप खतरे का निशान देते हैं। उनके मुताबिक डिजिटल लोन में तेजी के साथ पारदर्शिता भी जरूरी है। इसलिए लोन लेने से पहले कुछ मिनट रुककर लेंडर, खर्च, डेटा इस्तेमाल और ग्राहक सहायता की जानकारी जरूर जांचें।

गृह मंत्रालय ने इन ऐप्स पर की कार्रवाई

I4C की Threat Analytics Unit ने 19 अगस्त को जारी नोटिस में Horizon Cash Service, Money Score Monitor और Zelicredit को मैलिसियस लोन ऐप्स की कैटेगरी में शामिल किया। Google को इन्हें Play Store से हटाने का निर्देश दिया गया था और नोटिस के मुताबिक इसका पालन किया जा चुका है। यह अगस्त में I4C की दूसरी ऐसी कार्रवाई थी। इससे पहले 7 अगस्त को LoanOrbit, Hisab, Nexus Loan, One Fund, Credit Factor और Mobile Credit Prairie समेत छह ऐप्स को हटाने का निर्देश दिया गया था।

EMI से जल्दी छुटकारा पाने के चक्कर में न करें यह गलती, जानें लोन प्रीपेमेंट के फायदे और नुकसान

ये भी पढ़ें
Personal Loan Tips

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 05:50 pm

Published on:

29 Aug 2026 05:49 pm

Hindi News / Business / Loan Apps: कैसे पता करें कि लोन ऐप सुरक्षित है या नहीं? कर्ज लेने से पहले करें इन 5 चीजों की जांच

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

त्योहारी सीजन में मिठास और खरीदारी के बीच मिलावट और कम तौल का खेल

packet
ग्वालियर

Money Tips: करियर के शुरुआती दौर में ही अपना लें पैसों से जुड़ी ये 5 आदतें, कम कमाई में भी मजबूत होगा फाइनेंशियल फ्यूचर

Personal Finance Tips
कारोबार

Income Tax Return: फ्रीलांसर और बिजनेस वालों के पास 31 अगस्त तक है रिटर्न भरने का मौका, जानिए ITR-3 और ITR-4 में से कौन सा फॉर्म आपके लिए है

ITR Filing Deadline
कारोबार

Bank Holidays September 2026: सितंबर में देश के अलग-अलग जोन में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय पर निपटा लें अपने जरूरी काम

Bank Holidays September 2026
कारोबार

Changes from 1st September: LPG सिलेंडर और दूध की कीमतों से लेकर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास तक, 1 सितंबर से लागू हो रहे ये बदलाव

Changes from 1st September
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.