Subhash Chandra अब स्विट्जरलैंड में शुरू करेंगे नया काम, वीडियो में बताया अपना आगे का प्लान

22,006 करोड़ रुपये की देनदारी की खबरों पर आपत्ति जताते हुए, सुभाष चंद्रा के ऑफिस ने कहा कि कुछ मीडिया हाउस उनके पर्सनल दिवालियापन मामले के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। बयान के अनुसार, आपत्ति करने वाले लेनदारों ने कुल 3,392 करोड़ रुपये के दावे दायर किए थे। इसमें से 620 करोड़ रुपये का निपटारा पहले ही हो चुका था। जबकि उधार लेने वाली कंपनियों ने ऐसे कई लेनदारों को लगभग 1,113 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला अभी औपचारिक आदेश में तब्दील नहीं हुआ है, इसलिए मामला तकनीकी रूप से अब भी NCLT में लंबित है।