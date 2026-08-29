Best Savings Scheme: बिना किसी रिस्क के 50,000 रुपये को 1 लाख बनाने में कितना लगेगा समय? जानिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स का रिटर्न

KVP योजना में पैसा सीधे दोगुना होता है। (फोटो: AI)
Government Savings Scheme: बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा दोगुना करने के लिए शेयर या म्यूचुअल फंड ही जरूरी है। लेकिन सरकार की छोटी बचत योजनाओं में भी आप बिना जोखिम के पैसा दोगुना कर सकते हैं। बस सही योजना चुननी पड़ती है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं और आप उन्हें बिना जोखिम उठाए 1 लाख रुपये करना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकारी बचत योजनाएं एक ऐसा विकल्प है जो आपके पैसे पर से जोखिम को पूरी तरह खत्म कर देती है। लेकिन किस योजना में पैसा कितनी तेजी से बढ़ेगा, यह ब्याज दर, ब्याज मिलने के तरीके और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है।
सबसे ज्यादा फैमस छोटी सेविंग स्कीम्स में, पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) है, जिसमें रकम को दोगुना करने का आसान और सीधा तरीका है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में भी पैसा दोगुना किया जा सकता है। लेकिन इनमें एलिजिबिलिटी के नियम और मैच्योरिटी का समय थोड़े अलग होते है। इसलिए हर स्कीम की अपनी खास बातें होती हैं। ये योजनाएं अलग-अलग ऐज ग्रुप वाले इन्वेस्टर्स की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती हैं।
|योजना
|मौजूदा ब्याज दर
|₹50,000 से ₹1 लाख होने का अनुमानित समय
|खास बात
|किसान विकास पत्र (KVP)
|7.5%
|9 साल 7 महीने
|सरकार ने पैसा दोगुना होने की अवधि तय की है।
|सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
|8.2%
|लगभग 8 साल 10 महीने
|यह पात्र बेटियों के लिए लंबी अवधि की योजना है।
|पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
|7.1%
|लगभग 10 साल 2 महीने
|इसकी मैच्योरिटी 15 साल की होती है और टैक्स के लिहाज से भी उपयोगी है।
|सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
|8.2%
|लगभग 8 साल 10 महीने
|इसमें ब्याज हर तीन महीने में मिलता है। यह मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।
|नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)
|7.7%
|लगभग 9 साल 5 महीने
|इसकी मैच्योरिटी 5 साल की है और ब्याज पर कंपाउंडिंग होती है। लेकिन 5 साल बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
पैसा दोगुना होने का मोटा अंदाजा लगाने के लिए Rule of 72 इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 72 को ब्याज दर से भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है वह अनुमानित समय बताता है कि कितने साल में पैसा दोगुना हो सकता है। जैसे 7.5 फीसदी ब्याज दर है तो 72 में 7.5 का भाग देने पर भागफल 9.6 प्राप्त होता है। यानी राशि को दोगुना होने में 9 साल 6 महीने लगेंगे। यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिर्फ अंदाजा है न कि पक्का नतीजा।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग