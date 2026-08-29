Best Savings Scheme: बिना किसी रिस्क के 50,000 रुपये को 1 लाख बनाने में कितना लगेगा समय? जानिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स का रिटर्न

Government Savings Scheme: बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा दोगुना करने के लिए शेयर या म्यूचुअल फंड ही जरूरी है। लेकिन सरकार की छोटी बचत योजनाओं में भी आप बिना जोखिम के पैसा दोगुना कर सकते हैं। बस सही योजना चुननी पड़ती है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं और आप उन्हें बिना जोखिम उठाए 1 लाख रुपये करना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकारी बचत योजनाएं एक ऐसा विकल्प है जो आपके पैसे पर से जोखिम को पूरी तरह खत्म कर देती है। लेकिन किस योजना में पैसा कितनी तेजी से बढ़ेगा, यह ब्याज दर, ब्याज मिलने के तरीके और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है।