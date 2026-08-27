Engineering से 52% ज्यादा सैलरी दे रही MBA की डिग्री, कैंपस प्लेसमेंट में बदला कंपनियों का फोकस

कैंपस प्लेसमेंट में सिर्फ डिग्री के भरोसे नौकरी पाने का दौर धीरे-धीरे बदल रहा है। कंपनियां उम्मीदवार की वास्तविक स्किल्स को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, AI और डेटा से जुड़ी स्किल्स रखने वाले उम्मीदवार 20 से 25% तक ज्यादा सैलरी प्रीमियम हासिल कर सकते हैं। वहीं, बेहतर Analytical Thinking और Problem Solving Skills रखने वाले उम्मीदवारों को 10 से 15% तक का प्रीमियम मिल सकता है। यानी अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आपने MBA किया है या B.Tech, सवाल यह भी है कि आपको आता क्या है और आप उस ज्ञान को कंपनी के काम में कितनी जल्दी लगा सकते हैं।