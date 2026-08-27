Money Tips: महिलाओं के लिए बने इन 5 सेविंग अकाउंट्स में मिल रहा 7% तक ब्याज, साथ में हैं एयरपोर्ट लाउंज और इंश्योरेंस जैसे फायदे

Women’s Savings Accounts: बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना सिर्फ पैसे रखने तक ही सीमित नहीं होता। सही अकाउंट चुनने पर आपकी बचत पर ज्यादा ब्याज के साथ लॉकर किराए में छूट, बीमा कवर, लोन में रियायत और एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए कई बैंक ऐसे सेविंग अकाउंट चला रहे हैं, जिनमें सामान्य खातों के मुकाबले अतिरिक्त फायदे दिए जाते हैं। इन खातों में ब्याज दर भी बैंक और जमा राशि के हिसाब से अलग-अलग होती है। कुछ अकाउंट में ब्याज हर महीने खाते में जमा किया जाता है, जबकि कुछ में अतिरिक्त सुविधाओं पर जोर दिया गया है। आइए जानते हैं महिलाओं के लिए ऐसे 5 सेविंग अकाउंट के बारे में, जिनमें बचत के साथ कई दूसरे फायदे मिलते हैं।