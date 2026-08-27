Money Tips: महिलाओं के लिए बने इन 5 सेविंग अकाउंट्स में मिल रहा 7% तक ब्याज, साथ में हैं एयरपोर्ट लाउंज और इंश्योरेंस जैसे फायदे

कई बैंक महिलाओं को स्पेशल सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। (PC: AI)
Women’s Savings Accounts: बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना सिर्फ पैसे रखने तक ही सीमित नहीं होता। सही अकाउंट चुनने पर आपकी बचत पर ज्यादा ब्याज के साथ लॉकर किराए में छूट, बीमा कवर, लोन में रियायत और एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए कई बैंक ऐसे सेविंग अकाउंट चला रहे हैं, जिनमें सामान्य खातों के मुकाबले अतिरिक्त फायदे दिए जाते हैं। इन खातों में ब्याज दर भी बैंक और जमा राशि के हिसाब से अलग-अलग होती है। कुछ अकाउंट में ब्याज हर महीने खाते में जमा किया जाता है, जबकि कुछ में अतिरिक्त सुविधाओं पर जोर दिया गया है। आइए जानते हैं महिलाओं के लिए ऐसे 5 सेविंग अकाउंट के बारे में, जिनमें बचत के साथ कई दूसरे फायदे मिलते हैं।
आरबीएल बैंक का विमन्स फर्स्ट सेविंग अकाउंट महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसमें जमा रकम पर अधिकतम 6% सालाना तक ब्याज मिल सकता है। खास बात यह है कि ब्याज हर महीने दिया जाता है। यहां 5 लाख रुपये तक की रकम पर 3 फीसदी ब्याज दर है। 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक की जमा पर 5 फीसदी ब्याज दर है। 10 लाख से ज्यादा और 7.5 करोड़ रुपये तक की जमा पर 6 फीसदी ब्याज दर है। वहीं, 7.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा पर 5.50 फीसदी ब्याज दर है।
खाते के अतिरिक्त फायदे
इक्विटास का ईवा सेविंग अकाउंट खास तौर पर महिलाओं के लिए है। इसमें मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता। वहीं, लॉकर किराए पर 25% तक की छूट मिलती है। 1 लाख से 5 लाख रुपये तक के बैलेंस पर अधिकतम 7% सालाना ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा, 1 लाख रुपये तक की जमा पर 2.50 फीसदी, 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक की जमा पर 6 फीसदी, 10 लाख से ज्यादा और 25 करोड़ रुपये तक की जमा पर 6.50 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।
खाते के अतिरिक्त फायदे
एचडीएफसी बैंक ने अगस्त 2026 में महिलाओं के लिए सेविंग्स मैक्स अकाउंट लॉन्च किया है। इस खाते की खासियत यह है कि अतिरिक्त पैसे को MoneyMaximizer सुविधा के जरिए FD में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे खाते में पड़ी अतिरिक्त रकम पर FD जैसा रिटर्न हासिल करने का मौका मिलता है। इसके अलावा अकाउंट के साथ कई बीमा और लाइफस्टाइल फायदे भी मिलते हैं।
क्या-क्या मिलेगा?
बैंक ऑफ बड़ौदा का महिला शक्ति सेविंग अकाउंट भी महिलाओं के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें जमा राशि पर 2.50% ब्याज मिलता है। इस खाते के प्राथमिक खाताधारकों को फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा भी दी जाती है।
प्रमुख फायदे
-सालाना लॉकर किराए पर 25% छूट
-ऑटो लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 25% छूट
-मॉर्गेज लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 25% छूट
-दोपहिया वाहन लोन की ब्याज दर में 0.25% की रियायत
-मुफ्त RuPay Platinum Debit Card
-डेबिट कार्ड के साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
-हर तिमाही 2 घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इस सेविंग अकाउंट में महिलाओं को 3 लाख रुपये से लेकर 25 करोड़ रुपये तक की जमा पर अधिकतम 6.50% सालाना ब्याज मिल सकता है। 3 लाख रुपये से कम जमा राशि पर ब्याज दर 2.50% है। ब्याज हर महीने खाते में क्रेडिट किया जाता है। 25,000 रुपये के एवरेज मंथली बैलेंस वाले वेरिएंट को चुनने पर VISA Platinum Debit Card की सुविधा मिलती है।
-हर तिमाही 1 घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट
-35 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
-1 करोड़ रुपये का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
-देशभर में किसी भी बैंक के ATM पर अनलिमिटेड मुफ्त ट्रांजैक्शन
-6 लाख रुपये तक Lost Card Liability Protection
-रोजाना 2 लाख रुपये तक ATM से कैश निकालने की लिमिट
-6 लाख रुपये तक की ज्यादा परचेज लिमिट
सेविंग अकाउंट चुनते समय सिर्फ ब्याज न देखें
महिलाओं के लिए खास सेविंग अकाउंट में ज्यादा ब्याज आकर्षक लग सकता है, लेकिन खाता खुलवाने से पहले न्यूनतम बैलेंस, डेबिट कार्ड चार्ज, ATM ट्रांजैक्शन लिमिट, लॉकर फीस और मिलने वाले इंश्योरेंस कवर की शर्तें भी देखनी चाहिए। एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाओं के लिए भी पात्रता और कार्ड से जुड़ी शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए केवल 1-2% ज्यादा ब्याज देखकर फैसला करने के बजाय यह देखना ज्यादा समझदारी है कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा अकाउंट सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है।
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