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Money Tips: महिलाओं के लिए बने इन 5 सेविंग अकाउंट्स में मिल रहा 7% तक ब्याज, साथ में हैं एयरपोर्ट लाउंज और इंश्योरेंस जैसे फायदे

Best Savings Account for Women: महिलाओं के लिए कई बैंक खास सेविंग अकाउंट चला रहे हैं, जिनमें सामान्य बचत खाते के मुकाबले अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। इनमें ज्यादा ब्याज, लॉकर किराए में छूट, इंश्योरेंस कवर और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस शामिल हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Aug 27, 2026

Women Savings Account

कई बैंक महिलाओं को स्पेशल सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। (PC: AI)

Women’s Savings Accounts: बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना सिर्फ पैसे रखने तक ही सीमित नहीं होता। सही अकाउंट चुनने पर आपकी बचत पर ज्यादा ब्याज के साथ लॉकर किराए में छूट, बीमा कवर, लोन में रियायत और एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए कई बैंक ऐसे सेविंग अकाउंट चला रहे हैं, जिनमें सामान्य खातों के मुकाबले अतिरिक्त फायदे दिए जाते हैं। इन खातों में ब्याज दर भी बैंक और जमा राशि के हिसाब से अलग-अलग होती है। कुछ अकाउंट में ब्याज हर महीने खाते में जमा किया जाता है, जबकि कुछ में अतिरिक्त सुविधाओं पर जोर दिया गया है। आइए जानते हैं महिलाओं के लिए ऐसे 5 सेविंग अकाउंट के बारे में, जिनमें बचत के साथ कई दूसरे फायदे मिलते हैं।

RBL Bank Women's First Savings Account

आरबीएल बैंक का विमन्स फर्स्ट सेविंग अकाउंट महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसमें जमा रकम पर अधिकतम 6% सालाना तक ब्याज मिल सकता है। खास बात यह है कि ब्याज हर महीने दिया जाता है। यहां 5 लाख रुपये तक की रकम पर 3 फीसदी ब्याज दर है। 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक की जमा पर 5 फीसदी ब्याज दर है। 10 लाख से ज्यादा और 7.5 करोड़ रुपये तक की जमा पर 6 फीसदी ब्याज दर है। वहीं, 7.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा पर 5.50 फीसदी ब्याज दर है।

खाते के अतिरिक्त फायदे

  • 6,500 रुपये तक के वाउचर
  • 10 लाख रुपये तक एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस
  • 5 लाख रुपये तक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस
  • कार्ड खोने या चोरी होने की स्थिति में 1 लाख रुपये तक के दुरुपयोग पर शून्य देनदारी
  • ज्यादा ATM कैश निकासी लिमिट
  • लॉकर किराए पर 20% की छूट
  • होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और एजुकेशन लोन की प्रोसेसिंग फीस पर छूट

Equitas Eva Savings Account

इक्विटास का ईवा सेविंग अकाउंट खास तौर पर महिलाओं के लिए है। इसमें मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता। वहीं, लॉकर किराए पर 25% तक की छूट मिलती है। 1 लाख से 5 लाख रुपये तक के बैलेंस पर अधिकतम 7% सालाना ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा, 1 लाख रुपये तक की जमा पर 2.50 फीसदी, 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक की जमा पर 6 फीसदी, 10 लाख से ज्यादा और 25 करोड़ रुपये तक की जमा पर 6.50 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।

खाते के अतिरिक्त फायदे

  • लॉकर किराए पर 25% तक छूट
  • डेबिट कार्ड से खर्च करने पर रिवॉर्ड पॉइंट
  • गोल्ड लोन पर खास ब्याज दर

HDFC Bank Savings Max Account for Women

एचडीएफसी बैंक ने अगस्त 2026 में महिलाओं के लिए सेविंग्स मैक्स अकाउंट लॉन्च किया है। इस खाते की खासियत यह है कि अतिरिक्त पैसे को MoneyMaximizer सुविधा के जरिए FD में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे खाते में पड़ी अतिरिक्त रकम पर FD जैसा रिटर्न हासिल करने का मौका मिलता है। इसके अलावा अकाउंट के साथ कई बीमा और लाइफस्टाइल फायदे भी मिलते हैं।

क्या-क्या मिलेगा?

  • MediBuddy के साथ मुफ्त हेल्थ चेकअप
  • पहले साल के लॉकर किराए पर 50% छूट
  • 300 रुपये के लाइफस्टाइल ब्रांड वाउचर
  • 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर
  • 1,000 रुपये प्रतिदिन का कैश अलाउंस, अधिकतम 15 दिन तक
  • 10 लाख रुपये का एक्सीडेंटल डेथ कवर
  • डेबिट कार्ड से खरीदे गए टिकट पर 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट कवर
  • लाइफटाइम फ्री पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड और एक्स्ट्रा कैशबैक
  • Swiggy और Zomato पर कैशबैक
  • BookMyShow पर डिस्काउंट
  • हर तिमाही 2 घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट
  • वाहन की ऑन-रोड कीमत का 90% तक फाइनेंस और 7 साल तक की अवधि

Bank of Baroda Mahila Shakti Savings Account

बैंक ऑफ बड़ौदा का महिला शक्ति सेविंग अकाउंट भी महिलाओं के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें जमा राशि पर 2.50% ब्याज मिलता है। इस खाते के प्राथमिक खाताधारकों को फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा भी दी जाती है।

प्रमुख फायदे

-सालाना लॉकर किराए पर 25% छूट
-ऑटो लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 25% छूट
-मॉर्गेज लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 25% छूट
-दोपहिया वाहन लोन की ब्याज दर में 0.25% की रियायत
-मुफ्त RuPay Platinum Debit Card
-डेबिट कार्ड के साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
-हर तिमाही 2 घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट

IDFC FIRST Bank Women Savings Account

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इस सेविंग अकाउंट में महिलाओं को 3 लाख रुपये से लेकर 25 करोड़ रुपये तक की जमा पर अधिकतम 6.50% सालाना ब्याज मिल सकता है। 3 लाख रुपये से कम जमा राशि पर ब्याज दर 2.50% है। ब्याज हर महीने खाते में क्रेडिट किया जाता है। 25,000 रुपये के एवरेज मंथली बैलेंस वाले वेरिएंट को चुनने पर VISA Platinum Debit Card की सुविधा मिलती है।

VISA Platinum Debit Card के फायदे

-हर तिमाही 1 घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट
-35 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
-1 करोड़ रुपये का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
-देशभर में किसी भी बैंक के ATM पर अनलिमिटेड मुफ्त ट्रांजैक्शन
-6 लाख रुपये तक Lost Card Liability Protection
-रोजाना 2 लाख रुपये तक ATM से कैश निकालने की लिमिट
-6 लाख रुपये तक की ज्यादा परचेज लिमिट

सेविंग अकाउंट चुनते समय सिर्फ ब्याज न देखें

महिलाओं के लिए खास सेविंग अकाउंट में ज्यादा ब्याज आकर्षक लग सकता है, लेकिन खाता खुलवाने से पहले न्यूनतम बैलेंस, डेबिट कार्ड चार्ज, ATM ट्रांजैक्शन लिमिट, लॉकर फीस और मिलने वाले इंश्योरेंस कवर की शर्तें भी देखनी चाहिए। एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाओं के लिए भी पात्रता और कार्ड से जुड़ी शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए केवल 1-2% ज्यादा ब्याज देखकर फैसला करने के बजाय यह देखना ज्यादा समझदारी है कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा अकाउंट सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है।

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Kisan Vikas Patra

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Updated on:

27 Aug 2026 12:50 pm

Published on:

27 Aug 2026 12:50 pm

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