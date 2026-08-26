Post Office की KVP स्कीम में 115 महीने में डबल हो सकता है निवेश, जानिए कैसे करें अप्लाई

Kisan Vikas Patra Calculator: अगर आपके पास एकमुश्त रकम पड़ी है और आप चाहते हैं कि वह डबल हो जाए और निवेश में कोई जोखिम भी न हो, तो आप कहां अपना पैसा लगाएंगे? जाहिर सी बात है कि आप शेयर मार्केट का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वहां अत्यधिक जोखिम होता है और रिटर्न भी निश्चित नहीं रहता। एफडी की तरफ जाएं, तो वहां रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलता। आपके इस सवाल का जवाब पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में मिलता है। पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है, जो पैसा डबल करने के लिए ही जानी जाती है। इस स्कीम का नाम किसान विकास पत्र (KVP) है। आइए इसके बार में विस्तार से जानते हैं।