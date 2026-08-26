26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Post Office की KVP स्कीम में 115 महीने में डबल हो सकता है निवेश, जानिए कैसे करें अप्लाई

KVP Interest Rate: किसान विकास पत्र एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसकी ब्याज दर हर तीन महीने में तय होती है। इस समय यहां 7.5 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Aug 26, 2026

Kisan Vikas Patra

किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। (PC: AI)

Kisan Vikas Patra Calculator: अगर आपके पास एकमुश्त रकम पड़ी है और आप चाहते हैं कि वह डबल हो जाए और निवेश में कोई जोखिम भी न हो, तो आप कहां अपना पैसा लगाएंगे? जाहिर सी बात है कि आप शेयर मार्केट का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वहां अत्यधिक जोखिम होता है और रिटर्न भी निश्चित नहीं रहता। एफडी की तरफ जाएं, तो वहां रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलता। आपके इस सवाल का जवाब पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में मिलता है। पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है, जो पैसा डबल करने के लिए ही जानी जाती है। इस स्कीम का नाम किसान विकास पत्र (KVP) है। आइए इसके बार में विस्तार से जानते हैं।

किसान विकास पत्र में मिलता है 7.5% ब्याज

किसान विकास पत्र को भारतीय डाक द्वारा साल 1988 में लॉन्च किया गया था। उस समय यह योजना केवल किसानों के लिए ही थी। बाद में इंडिया पोस्ट ने इस योजना को सभी के लिए खोल दिया। यह सरकार समर्थित स्कीम है। सरकार हर 3 महीने में इस स्कीम की ब्याज दर तय करती है। इस समय इसमें 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है। यह सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर है।

कितना भी लगा सकते हैं पैसा

किसान विकास पत्र में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें सिंगल और जॉइंट अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं, केवीपी में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

कितने दिन में डबल होगी रकम

निवेश एवं टैक्स सलाहकार बलवंत जैन के अनुसार, 7.5 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से किसान विकास पत्र 115 महीने में मैच्योर हो जाएगा। यानी 115 महीने में आपकी रकम डबल हो जाएगी। 115 महीने को साल में देखें, तो यह करीब साढ़े 9 साल की अवधि बैठती है। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी के साथ मिलकर किसान विकास पत्र में जॉइंट अकाउंट खुलवाया। अब अगर आप दोनों अपनी-अपनी बचत से 6-6 लाख रुपये निकालकर कुल 12 लाख रुपये यहां निवेश करते हैं, तो 115 महीने की अवधि में आपको 24 लाख रुपये मिलेंगे।

कैसे करें KVP में निवेश

स्टेप 1. सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाकर किसान विकास पत्र का फॉर्म लेना होगा और उसे भरकर जमा कराना होगा।

स्टेप 2. अब KYC के लिए आपको आईडी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी सबमिट करनी होगी।

स्टेप 3. केवाईसी पूरी होने के बाद आपको निवेश की रकम एकमुश्त जमा करानी होगी।

स्टेप 4. अब अगर आप यह निवेश कैश में करते हैं, तो आपको तुरंत केवीपी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए। मैच्योरिटी के समय आपको इस सर्टिफिकेट को जमा कराना होगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए निवेश करते हैं, तो आपको कुछ समय बाद केवीपी सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

FD Premature Withdrawal: मैच्योरिटी से पहले तोड़ने जा रहे एफडी? पहले जान लें ये 5 बातें, वरना हो सकता है नुकसान

ये भी पढ़ें
Fixed Deposit Rules

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2026 05:48 pm

Published on:

26 Aug 2026 05:47 pm

Hindi News / Business / Post Office की KVP स्कीम में 115 महीने में डबल हो सकता है निवेश, जानिए कैसे करें अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Car Loan Tips: सिर्फ कम EMI देखकर कार लोन लेना पड़ सकता है भारी, इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

Car Loan EMI Calculation
कारोबार

PPF Investment: पीपीएफ में हर महीने निवेश करने के बजाए एकमुश्त निवेश करने से ज्यादा मिलेगा रिटर्न, जानिए क्या है इसके पीछे गणित

PPF Lump Sum vs Monthly Investment
कारोबार

Raksha Bandhan Gift Ideas: इस राखी अपनी बहन को दे सकते हैं ये 5 फाइनेंशियल गिफ्ट, लंबे समय तक आएंगे उनके काम

Rakhi Gift Ideas
कारोबार

Bank of Maharashtra Share Price 26th August: सरकारी बैंकों के शेयर में आई 6% तक की तेजी, एक्सपर्ट्स ने बताए चार कारण, लेकिन कह दी सावधान रहने की बात

PSU Bank Shares
कारोबार

Stock Market Holiday: राखी पर खुलेगा या बंद रहेगा शेयर बाजार, क्या MCX पर होगी ट्रेडिंग? जानिए छुट्टी है या नहीं

Stock Market Holiday
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.