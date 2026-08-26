Stock Market Holiday: राखी पर खुलेगा या बंद रहेगा शेयर बाजार, क्या MCX पर होगी ट्रेडिंग? जानिए छुट्टी है या नहीं

Stock Market Holiday on Raksha Bandhan: रक्षाबंधन पर शेयर बाजार में छुट्टी नहीं होगी। 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सामान्य कारोबार जारी रहेगा। यानी त्योहार के बावजूद निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। इतना ही नहीं, 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद के मौके पर भी दलाल स्ट्रीट पर कारोबार सामान्य रूप से जारी है। हालांकि, बैंकों में रक्षाबंधन, ओणम और ईद-ए-मिलाद के चलते अलग-अलग राज्यों में छुट्टियां हैं।