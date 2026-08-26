Elon Musk बना रहे धरती का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च साइट, हर रोज 30 रॉकेट भरेंगे उड़ान, 3000 नौकरियां भी मिलेंगी

SpaceX News: एलन मस्क की कंपनी SpaceX अब ऐसा स्पेसपोर्ट बनाने की तैयारी में है, जहां भविष्य में एक दिन में 30 से ज्यादा स्टारशिप (Starship) रॉकेट उड़ान भर सकेंगे। अमेरिका के लुइसियाना में बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर कंपनी करीब 100 अरब डॉलर खर्च करेगी और मस्क के मुताबिक यह धरती का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च साइट बन सकता है। कंपनी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट से 3,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसका मकसद स्टारशिप के जरिए अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर मिशन को संभव बनाना है।