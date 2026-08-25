SIP Calculator: 3 साल की SIP में गोल्ड फंड ने इक्विटी को पछाड़ा, 10,000 रुपये महीने का निवेश 6.59 लाख पर पहुंचा

म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न की तुलना करते समय अवधि का भी ध्यान रखना चाहिए। (PC: perplexityai)
Gold Vs Mutual Fund Return: तीन साल के SIP रिटर्न की दौड़ में गोल्ड फंड ने इक्विटी फंड को काफी पीछे छोड़ दिया है। वैल्यू रिसर्च (Value Research) के आंकड़ों के अनुसार, SBI गोल्ड फंड ने तीन साल में 44.11 फीसदी का SIP रिटर्न दिया, जबकि एक्सिस गोल्ड फंड का रिटर्न 43.84 फीसदी रहा। यानी अगर किसी निवेशक ने तीन साल तक हर महीने 10,000 रुपये की SIP की होती, तो SBI गोल्ड फंड में उसका कुल निवेश 3.60 लाख रुपये होता जो रिटर्न के साथ बढ़कर 6.59 लाख रुपये हो जाता। वहीं, टॉप इक्विटी फंड में इतनी ही रकम निवेश करने पर रिटर्न करीब 4.90 लाख रुपये होता।
तीन साल के SIP रिटर्न की सूची में SBI गोल्ड फंड पहले और एक्सिस गोल्ड फंड दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे नंबर पर SBI हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड और चौथे स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉलकैप फंड रहे। इन दोनों ने 21.36 फीसदी का SIP रिटर्न दिया। यानी SBI गोल्ड फंड का रिटर्न तीसरे स्थान के फंड से 22.75 प्रतिशत अंक ज्यादा रहा।
|रैंक
|फंड का नाम
|3 साल का SIP रिटर्न
|1
|एसबीआई गोल्ड फंड
|44.11%
|2
|एक्सिस गोल्ड फंड
|43.84%
|3
|एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्च्युनिटीज फंड
|21.36%
|4
|बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड
|21.36%
|5
|एचएसबीसी मिडकैप फंड
|21.26%
|6
|आईटीआई स्मॉल कैप फंड
|21.17%
|7
|यूटीआई हेल्थकेयर फंड
|20.79%
|8
|एसबीआई चिल्ड्रन्स फंड
|20.25%
|9
|इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड
|19.94%
|10
|व्हाइटओक कैपिटल मिड कैप फंड
|19.57%
36 महीने तक 10,000 रुपये प्रति माह निवेश करने पर कुल 3.60 लाख रुपये जमा होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, SBI गोल्ड फंड में इसकी वैल्यू 6.59 लाख रुपये और एक्सिस गोल्ड फंड में 6.57 लाख रुपये हो गई। इसके मुकाबले SBI हेल्थकेयर अपॉर्च्युनिटीज फंड और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में यह रकम 4.90 लाख रुपये रही। HSBC मिडकैप फंड में SIP की वैल्यू 4.89 लाख रुपये पहुंची।
|फंड का नाम
|3 साल का SIP रिटर्न
|₹10,000 की मासिक SIP की वैल्यू
|एसबीआई गोल्ड फंड
|44.11%
|₹6.59 लाख
|एक्सिस गोल्ड फंड
|43.84%
|₹6.57 लाख
|एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्च्युनिटीज फंड
|21.36%
|₹4.90 लाख
|बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड
|21.36%
|₹4.90 लाख
|एचएसबीसी मिडकैप फंड
|21.26%
|₹4.89 लाख
वहीं बात करें, पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो इसका SIP डेटा एक अलग नजरिया देता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने तीन साल में तो 21.36 फीसदी का रिटर्न दिया लेकिन पिछले एक साल में 50.13 फीसदी का SIP रिटर्न दिया। वहीं, 3 साल के रिटर्न वाली सूची में 6th नंबर वाले फंड ITI स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 42.06 फीसदी का रिटर्न दिया। जबकि एक्सिस गोल्ड फंड और SBI गोल्ड फंड ने क्रमशः 38.45 फीसदी और 37.83 फीसदी का रिटर्न दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि अलग-अलग अवधि में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड बदल सकते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड की तुलना करते समय निवेश की अवधि भी महत्वपूर्ण होती है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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