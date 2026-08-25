SIP Calculator: 3 साल की SIP में गोल्ड फंड ने इक्विटी को पछाड़ा, 10,000 रुपये महीने का निवेश 6.59 लाख पर पहुंचा

वहीं बात करें, पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो इसका SIP डेटा एक अलग नजरिया देता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने तीन साल में तो 21.36 फीसदी का रिटर्न दिया लेकिन पिछले एक साल में 50.13 फीसदी का SIP रिटर्न दिया। वहीं, 3 साल के रिटर्न वाली सूची में 6th नंबर वाले फंड ITI स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 42.06 फीसदी का रिटर्न दिया। जबकि एक्सिस गोल्ड फंड और SBI गोल्ड फंड ने क्रमशः 38.45 फीसदी और 37.83 फीसदी का रिटर्न दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि अलग-अलग अवधि में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड बदल सकते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड की तुलना करते समय निवेश की अवधि भी महत्वपूर्ण होती है।