Onion Price Today: दिल्ली-NCR में 35 रुपये किलो में प्याज बेच सकती है सरकार, नासिक से कांदा एक्सप्रेस में आ रहा माल

प्याज की कीमतों में अचानक उछाल आने पर सरकार बफर स्टॉक का सहारा लेती है। इसे एक तरह के रणनीतिक भंडार के तौर पर रखा जाता है, ताकि बाजार में सप्लाई कम होने पर सरकारी स्टॉक से प्याज निकालकर कीमतों पर दबाव कम किया जा सके। इस स्टॉक के लिए प्याज की खरीद मुख्य रूप से NCCF और NAFED जैसी एजेंसियों के जरिए की जाती है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत तैयार किए गए इस भंडार से जरूरत के हिसाब से प्याज मंडियों और खुदरा बाजार में भेजा जाता है। सरकार एक साथ पूरा स्टॉक बाजार में नहीं उतारती। मांग, सप्लाई और कीमतों की स्थिति देखकर अलग-अलग जगहों पर जरूरत के मुताबिक प्याज भेजा जाता है।