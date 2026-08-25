Sugar Price: थोक और रिटेल दोनों बाजारों में टूटने लगे चीनी के भाव, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट

चीनी की रिटेल कीमतों में भी गिरावट आई है। दिल्ली में चीनी का भाव (M-30) शनिवार को 68 रुपये प्रति किलो था, जो सोमवार को घटकर 65 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। कानपुर में यह भाव 69 रुपये से घटकर 66 रुपये, रायपुर में 68 रुपये से घटकर 65 रुपये, मुंबई में 68 रुपये से घटकर 65 रुपये, रांची में 70 रुपये से घटकर 66 रुपये, कोलकाता में 70 रुपये से घटकर 67 रुपये, गुवाहाटी में 71 रुपये से घटकर 67 रुपये, हैदराबाद में 70 रुपये से घटकर 67 रुपये और चेन्नई में 70 रुपये से घटकर 68 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।