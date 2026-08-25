Bank Holiday: राखी और बारावफात के चलते इस हफ्ते है कई छुट्टियां, सितंबर में दिख सकता है हड़ताल का असर, जानिए कब-कब बंद रहेंगे बैंक

Bank Closed News: बैंक ब्रांच जाने से पहले ग्राहकों को आने वाले दिनों में बैंकों की छुट्टियों की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर में इस हफ्ते तीन क्षेत्रीय छुट्टियों का जिक्र है। इसके चलते आने वाले दिनों में अलग-अलग राज्यों में त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद सितंबर में भी बैंक यूनियनों की हड़ताल से कई दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं चालू रहेंगी।