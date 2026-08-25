Iran से तेल खरीदना 4 भारतीय कंपनियों को पड़ा भारी, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध, जानिए क्या पड़ेगा असर

स्कॉट बेसेंट की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान से जुड़े करीब 60 संस्थानों, लोगों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और तेल तथा पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सरकार ने यह कार्रवाई एग्जिक्यूटिव ऑर्डर्स 13846 और 13949 के तहत की है। ये आदेश ईरान की पेट्रोलियम से होने वाली कमाई और कथित पारंपरिक हथियारों के प्रसार से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की अनुमति देते हैं। अमेरिका ने ईरान के कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी निशाना बनाया है। इसके लिए अमेरिकी वित्त विभाग के साथ रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया।