Sugar Price: राखी से पहले घट रहे चीनी के दाम, रिटेल में 4 रुपये किलो गिरे भाव, थोक में 350 रुपये टूटे, जानिए आपके शहर में कीमतें

चीनी (M-30) की थोक कीमतों में भी गिरावट आई है। दिल्ली में चीनी का थोक भाव सोमवार के 6350 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर 6000 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। कानपुर में यह भाव 6350 रुपये से गिरकर 6050 रुपये, रायपुर में 6250 रुपये से गिरकर 5900 रुपये, मुंबई में 6250 से गिरकर 5900 रुपये, रांची में 6500 रुपये से गिरकर 6300 रुपये, कोलकाता में 6400 से गिरकर 6100 रुपये, गुवाहाटी में 6450 से गिरकर 6150 रुपये, हैदराबाद में 6600 से गिरकर 6300 रुपये और चेन्नई में 6700 से गिरकर 6600 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है।