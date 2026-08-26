Crude Oil के दाम में आई गिरावट, जानिए ईरान युद्ध के बाद से आपकी जेब पर कितना बढ़ा पेट्रोल का बोझ?

Petrol Diesel Price Today 26 August 2026: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 6 महीने से चल रहे युद्ध के बाद से दुनिया के कम से कम 145 देशों में पेट्रोल के दाम बढ़ गए है। इस दौरान क्रूड के दाम 115 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर गए थे और फिलहाल ये 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 3 कारोबारी सत्रों के दौरान क्रूड के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। इसके चलते बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में करीब 3 फीसदी की गिरावट देखी गई।