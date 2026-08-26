Car Loan Tips: सिर्फ कम EMI देखकर कार लोन लेना पड़ सकता है भारी, इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

Car Loan Mistakes: कार खरीदते समय कम EMI देखकर लोन लेना आसान फैसला लग सकता है, लेकिन यही फैसला लंबे समय में आपकी जेब पर ज्यादा बोझ डाल सकता है। कम EMI का मतलब अक्सर लोन की अवधि बढ़ना होता है और इससे कुल ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। इसलिए कार लोन लेते समय सिर्फ मासिक किस्त नहीं, बल्कि कुल चुकाई जाने वाली रकम, ब्याज दर, दूसरे चार्जेज, डाउन पेमेंट और लोन जल्दी बंद करने के नियम भी जरूर समझने चाहिए।