PPF Investment: पीपीएफ में हर महीने निवेश करने के बजाए एकमुश्त निवेश करने से ज्यादा मिलेगा रिटर्न, जानिए क्या है इसके पीछे गणित

पीपीएफ में ब्याज हर महीने की 5 तारीख से महीने के आखिरी दिन तक के सबसे कम बैलेंस पर मिलता है। इसलिए अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल की 5 तारीख तक एकमुश्त 1.2 लाख रुपये जमा कर देते हैं, तो पूरी राशि पूरे 12 महीनों तक ब्याज कमाती है। वहीं, हर महीने 10 हजार रुपये जमा करने पर अप्रैल वाली किस्त तो 12 महीने ब्याज कमाती है, लेकिन मई वाली 11 महीने, जून वाली 10 महीने और इस तरह वित्त वर्ष के आखिरी महीने मार्च वाली सिर्फ 1 महीने का ब्याज कमा पाती है। इस तरह औसत में पैसा कम समय तक ब्याज कमाता है। इसी वजह से लंबे समय में यही छोटा-सा फर्क चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लगभग 98,888 रुपये का अंतर पैदा कर देता है। इसलिए एकमुश्त निवेश से ज्यादा फंड बनता है।