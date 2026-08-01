Wife के नाम Post Office की PPF स्कीम में खुलवाएं खाता, हर महीने 10,000 रुपये के निवेश से 15 साल में बन जाएगा 32 लाख का फंड

अपनी वाइफ के नाम से खुलाए गए पीपीएफ अकाउंट में अगर आप 10,000 रुपये हर महीने बचाकर इन्वेस्ट करें, तो 15 साल में 32 लाख रुपये से अधिक जमा हो सकते हैं। 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 1 साल में 1,20,000 रुपये होते हैं। यह रकम एकमुश्त या किस्तों में जमा कराई जा सकती है। 7.1 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से 15 साल में कुल निवेश राशि 18,00,000 रुपये हो जाएगी। 15 साल में इस पर आपको 14,54,567 रुपये ब्याज आय मिलेगी। इस तरह कुल 32,54,567 रुपये का फंड बनकर तैयार हो जाएगा।