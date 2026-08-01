Employees Provident Fund Tips: PF खाते में ये 6 छोटी गलतियां पड़ सकती हैं भारी, न पैसा निकलेगा और न अकाउंट में कर पाएंगे लॉग-इन

EPF Account Mistakes: EPFO ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज सदस्यों के खातों में जमा किया है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपना बैलेंस, पासबुक और क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल और उमंग ऐप पर लॉगिन कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान कई यूजर्स को अकाउंट ब्लॉक हो जाने, अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाने, KYC पेंडिंग रहने, आधार से जुड़े विवरण न मिलने, पासबुक न खुलने और UAN का पासवर्ड भूल जाने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असल दिक्कत यह है कि ज्यादातर मामलों में वजह कोई बड़ी तकनीकी खामी नहीं, बल्कि खाते में रह गई एक छोटी-सी अधूरी जानकारी होती है। आइए एक एक करके सभी समस्याओं के समाधान के बारे में जानते हैं।