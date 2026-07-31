Maruti Suzuki Q1 Results: बिक्री बढ़ने के बावजूद पहली तिमाही में 11% गिरा कंपनी का मुनाफा, उधर रेवेन्यू में 36% का बड़ा उछाल

Maruti Suzuki Q1 Profit: मारुति सुजुकी ने जून 2026 तिमाही में कारों की अच्छी बिक्री दर्ज की है, लेकिन बढ़ती लागत ने कंपनी की कमाई पर ब्रेक लगा दिया। नतीजा यह रहा कि बिक्री और राजस्व बढ़ने के बावजूद कंपनी का शुद्ध मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 11% घट गया। कंपनी ने अप्रैल-जून तिमाही में 3,352 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा कमाया। पिछले साल इसी अवधि में यह 3,758 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर परिचालन से होने वाला रेवेन्यू 36% बढ़कर 52,456 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।