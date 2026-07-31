Hyundai Motor Share Price 31st July: पहली तिमाही में मुनाफा 34% गिरा, फिर भी 9% चढ़ गया शेयर, जानिए टार्गेट प्राइस

Hyundai Motor Share Brokerage View: हुंडई मोटर इंडिया के जून तिमाही के नतीजे पहली नजर में ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं थे। मुनाफा घटा, एक्सपोर्ट में गिरावट आई और उत्पादन भी प्रभावित हुआ। इसके बावजूद शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। एनएसई पर यह शेयर कारोबार के दौरान करीब 9.4% तक उछलकर 2,208 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर यह शेयर 8.17 फीसदी या 164.80 रुपये की बढ़त के साथ 2183 रुपये पर बंद हुआ है। शेयर में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी का भविष्य को लेकर भरोसेमंद रुख रहा। मैनेजमेंट ने कहा है कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष FY27 के लिए तय किए गए टार्गेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।