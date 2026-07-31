ITR Filing 2026: कई टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त है आईटीआर भरने की लास्ट डेट, सैलरी इनकम वालों के लिए नहीं बदली डेडलाइन

ITR Last Date News: वेतनभोगी, पेंशनभोगी, छात्र और अन्य गैर-व्यावसायिक टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को खबर लिखने तक नहीं बढ़ाया गया। यह अभी भी 31 जुलाई 2026 ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल की जा चुकी है। वहीं, कल 30 जुलाई को ही 42 लाख आईटीआर फाइल की गई थी। लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग डेडलाइन तय की है। ऐसे में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि किस कैटेगरी के लिए आईटीआर भरने की लास्ट डेट कौनसी है।