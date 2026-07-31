Property Market in Mumbai: बॉलीवुड स्टार्स में मची समुद्र किनारे घर खरीदने की होड़, रणवीर सिंह से लेकर अक्षय कुमार तक जानिए किसने कितने में खरीदी प्रॉपर्टी

जुहू आज भी बॉलीवुड का मुख्य एड्रेस माना जाता है। यहां समुद्र तट के साथ अपेक्षाकृत बड़े घर हैं। औसतन करीब 57,600 रुपये प्रति वर्ग फुट की कीमत इस जगह को आकर्षक बनाती है। वहीं, वर्सोवा अब तेजी से उभरता हुआ लग्जरी रियल एस्टेट हब बन रहा है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने यहां गोदरेज स्काईशोर में 2,644 वर्ग फुट का अपार्टमेंट करीब 18.29 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसी प्रोजेक्ट में अभिनेत्री तब्बू ने भी 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत का घर खरीदा है। मुंबई की लग्जरी प्रॉपर्टी का बाजार फिलहाल यही कहानी कह रहा है कि बॉलीवुड स्टार्स के लिए घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि पहचान, निवेश और स्टेटस सिंबल भी बन चुका है।