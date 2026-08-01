LPG सस्ती होने के बाद क्या पेट्रोल-डीजल के दामों में मिली कोई राहत? जानिए आपके शहर में क्या हैं कीमतें

कमर्शियल LPG की कीमतों को कम करने के बाद सरकार का रुख अब दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की ओर है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम 'समुद्र मंथन' को मंजूरी दी है। घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने, भारत की लॉन्ग-टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत यह योजना शुरू की गई है। इसे 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक लागू करने के लिए 84,084 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।