Stock Market New Timings: सोमवार से बदल जाएगी स्टॉक मार्केट की टाइमिंग, जानिए किन इन्वेस्टर्स पर क्या पड़ने वाला है असर

Closing Auction Session: अगर आप शेयर बाजार में F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो 3 अगस्त 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह कई सालों में सबसे बड़ा ऑपरेशनल बदलाव माना जा रहा है। सेबी और एनएसई मिलकर Closing Auction Session (CAS) शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद F&O शेयरों की क्लोजिंग प्राइस पहले की तरह नहीं, बल्कि ऑक्शन के जरिए तय होगी। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर F&O ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, बड़े निवेशकों, म्यूचुअल फंड और ETF पर पड़ने की उम्मीद है। आम इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, उन पर ज्यादा असर नहीं दिखेगा। लेकिन बाजार बंद होने के आखिरी 25 मिनट का पूरा तरीका बदल जाएगा।