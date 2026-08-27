Sugar Price Today: राखी से पहले चीनी के रिटेल और थोक भाव में आई गिरावट, जानिए बड़े शहरों में कीमतें

चीनीमंडी के आकंड़ों के मुताबिक, दिल्ली में मंगलवार को चीनी का भाव 63 रुपये प्रति किलोग्राम पर था, जो बुधवार को घटकर 62 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसी तरह कानपुर में चीनी का भाव 63 रुपये से गिरकर 62 रुपये प्रति किलो, रायपुर में 62 रुपये से घटकर 61 रुपये प्रति किलो, मुंबई में 62 रुपये से घटकर 61 रुपये प्रति किलो, रांची में 63 रुपये से घटकर 62 रुपये प्रति किलो, कोलकाता में 63 रुपये से घटकर 62 रुपये प्रति किलो, गुवाहाटी में 64 रुपये से घटकर 63 रुपये प्रति किलो, हैदराबाद में 63 रुपये से घटकर 62 रुपये प्रति किलो पर और चेन्नई में 67 रुपये प्रति किलो से घटकर 65 रुपये प्रति किलो रह गया है।