भारतीय यूजर्स को अब ChatGPT पर दिखेंगे विज्ञापन, 50 से ज्यादा ब्रांड से हो रही शुरुआत, क्या सुरक्षित रहेगा आपका डेटा?

ChatGPT Start Ads In India: भारत में ChatGPT इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स को अब एआई चैटबॉट के साथ विज्ञापन भी दिखाई देंगे। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI ने 27 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर भारत में ChatGPT Ads लॉन्च करने की घोषणा की है। OpenAI के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल एड्स सॉल्यूशंस के हेड डेव डुगन (Dave Dugan) ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के Free और Go प्लान यूजर्स के लिए ChatGPT Ads शुरू किए जा रहे हैं। ये विज्ञापन AI के जवाब के नीचे दिखाई देंगे और इन्हें स्पॉनसर्ड के रूप में लेबल किया जाएगा। हालांकि, उनका कहना है कि विज्ञापन ChatGPT के जवाबों को प्रभावित नहीं करेंगे और यूजर्स की बातचीत विज्ञापनदाताओं के साथ शेयर नहीं की जाएगी।