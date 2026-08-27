LIC Policy गिरवी रखकर लोन लिया और चुकाया नहीं तो क्या बैंक सरेंडर करा सकता है आपकी पॉलिसी? NCDRC के फैसले से समझिए

मामला सोनीपत के जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। फरवरी 2015 में जिला आयोग ने अमर सिंह के पक्ष में फैसला दिया। आयोग ने LIC को पॉलिसी बहाल करने का निर्देश दिया। साथ ही बैंक को 2,26,325 रुपये LIC को वापस करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बाद LIC इस फैसले के खिलाफ हरियाणा राज्य उपभोक्ता आयोग पहुंच गई। सितंबर 2016 में राज्य आयोग ने जिला आयोग का LIC के खिलाफ दिया गया फैसला रद्द कर दिया। राज्य आयोग का कहना था कि जब पॉलिसी बैंक के नाम असाइन हो चुकी थी, तब बैंक को पॉलिसी पर अधिकार मिल गए थे। इसलिए बैंक के निर्देश पर कार्रवाई करने से पहले LIC के लिए अमर सिंह को अलग से नोटिस देना जरूरी नहीं था। इसके बाद अमर सिंह ने NCDRC का दरवाजा खटखटाया।