Home Loan Interest Rates: होम लोन पर काफी कम ब्याज ले रहे ये NBFC, जानिए कहां कितनी है रेट

Home Loan Interest Rates: अपना घर लेना हर किसी का सपना होता है। लेकिन सच यह भी है कि यही सपना कई बार लोगों के लिए वर्षों का बोझ बन जाता है। खासकर तब, जब होम लोन लेने से पहले सही तैयारी न की जाए। आजकल बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ढेरों ऑफर दे रही हैं, लेकिन सिर्फ ऑफर देखकर फैसला करना समझदारी नहीं है। हकीकत यह है कि ब्याज में थोड़ा सा फर्क भी लंबे समय में आपकी जेब से लाखों रुपये ज्यादा निकलवा सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज धीरे-धीरे बड़ा असर डालता है। आइए जानते हैं कि एनबीएफसी होम लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।