4000 नई नौकरियों की भर्ती के पीछे क्या है Paytm का प्लान? लगातार 4 तिमाहियों से हो रहा है मुनाफा

2010 में विजय शेखर शर्मा ने Paytm की शुरुआत मोबाइल रिचार्ज से की थी। 2016 की नोटबंदी ने कंपनी को देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बना दिया। सॉफ्टबैंक और अलीबाबा जैसे बड़े निवेशकों के साथ 2021 में कंपनी शेयर बाजार में उतरी थी। शेयर IPO प्राइस से अभी भी 50 फीसदी से ज्यादा नीचे हैं लेकिन पिछले एक साल में 7 फीसदी की बढ़त आई है।