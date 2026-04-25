Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द, क्या आपका वॉलेट, UPI और पैसे सेफ हैं? जानिए ग्राहकों पर इस फैसले का असर

24 अप्रैल को जारी अपनी प्रेस रिलीज में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि Paytm Payments Bank Limited (PPBL) का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ चल रहा था। यह फैसला एक दिन में नहीं लिया गया। मार्च 2022 में RBI ने पेटीएम को पहली चेतावनी दी थी और बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। फिर 2024 की शुरुआत में और सख्ती हुई। न नई जमा, न वॉलेट में पैसे डालो, न कोई बड़ा बैंकिंग काम होगा। 15 मार्च 2024 तक PPBL सिर्फ नाम का बैंक रह गया था। बस पुराना पैसा निकालने की सुविधा बची थी। दो साल तक यह बैंक ऐसे ही रहा। अब RBI ने बाकायदा बंद करने का एलान कर दिया है।