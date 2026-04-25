Reliance Q4 Results: मुनाफा 8 फीसदी घटा, जियो के 52 करोड यूजर्स बने सहारा, सोमवार को शेयर खरीदें या बेचें?

SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक रिलायंस का कंसोलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 12.9 फीसदी बढकर 3,25,290 करोड रुपए यानी करीब 34.3 अरब डॉलर हो गया। लेकिन EBITDA 0.3 फीसदी घटकर 48,588 करोड रुपए पर आ गया और EBITDA मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट सिकुड कर 14.9 फीसदी रह गया। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन EBITDA लगभग फ्लैट रहा, जिससे साफ है कि कमाई बढ़ने के बावजूद मार्जिन पर दबाव बना हुआ है।