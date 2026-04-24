Swati Maliwal Net Worth: आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुई स्वाति मालीवाल के पास कितनी है दौलत, जानिए नेटवर्थ

स्वाति मालीवाल ने बीजेपी जॉइन कर ली है। (PC: AI)
Swati Maliwal Net Worth: राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली है। उनके साथ ही राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और संदीप पाठक ने भी आप छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली है। स्वाति मालीवाल एक्टिविस्ट और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जनवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के लिए दिए गए हलफनामे में स्वाति मालीवाल ने कुल संपत्ति 19,22,519 रुपये घोषित की थी। वित्त वर्ष 2022-23 में उनकी आय करीब 24 लाख रुपये रही थी।
स्वाति मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को हुआ था। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए लगातार काम किया है। वे जुलाई 2015 में दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष बनी थीं। पहले कार्यकाल के बाद उनका कार्यकाल 3 साल और बढ़ाया गया था। इससे पहले वे दिल्ली के मुख्यमंत्री की जन शिकायत सलाहकार भी रह चुकी हैं। साल 2024 में उन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से दिल्ली से राज्यसभा सांसद चुना गया।
स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में विधायकों के साथ डेवलपमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया है और कई NGOs के साथ जुड़कर सामाजिक बदलाव के लिए काम किया है। उन्होंने सूचना का अधिकार (RTI) कानून के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चलाए थे।
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