Destination Wedding के लिए विदेश नहीं बल्कि गोवा, आगरा, जयपुर, उदयपुर को पसंद कर रहे कपल, 25% तक बढ़ी शादियों की बुकिंग

Destination Wedding in India: विदेश में शादी करने का सपना देखने वाले कई भारतीय परिवार अब अपना फैसला बदल रहे हैं। नतीजा यह है कि देश के बड़े होटल ग्रुप्स में शादी की बुकिंग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोगों से अपील की थी कि वे विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचे। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए यह अपील की गई थी। अब इसका असर भी दिखने लगा है। भारत में होटल इंडस्ट्री का कहना है कि इस साल वेडिंग बुकिंग्स में पिछले साल के मुकाबले डबल डिजिट का उछाल देखा जा रहा है। इस साल होटल इंडस्ट्री भी वेडिंग सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि इस बदलाव ने उनके वेडिंग बिजनेस में नई जान फूंक दी है।