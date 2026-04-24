Raghav Chadha net worth: राघव चड्ढा की नेटवर्थ पत्नी परिणीति से 150 गुना कम, जानिए कितना है कैश और गाड़ियां

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दक्षिण दिल्ली सीट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, 2020 में वह राजिंदर नगर से विधायक बने। 2022 के पंजाब चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जहां आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतीं। उसी साल वह पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। राघव चड्ढा ने 2023 में परिणीति चोपड़ा से शादी की। अगर उनकी संपत्ति के पिछले आंकड़ों पर नजर डालें, तो 2019 में उनकी कुल संपत्ति 16.5 लाख रुपये थी, जो 2020 में बढ़कर 19.97 लाख और 2022 में करीब 37 लाख रुपये हो गई।