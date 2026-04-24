24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

AI बन रहा ‘जॉब किलर’, Meta ने 8,000 कर्मचारियों को निकाला, 80+ कंपनियों में Layoff का कहर

Meta job cuts 2026: टेक सेक्टर में छंटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब Meta Platforms और Snap Inc. ने बड़े पैमाने पर नौकरी कटौती का ऐलान किया है। AI पर तेजी से बढ़ते निवेश के बीच कंपनियां अपनी workforce को कम कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Apr 24, 2026

Meta Platforms to Lay Off 8,000 Employees; Wave of Layoffs Sweeps Over 80 Companies

बड़ी टेक कंपनियों में लगातार लेऑफ किए जा रहे हैं। PC: (AI)

Meta employees layoffs: दुनियाभर की कंपनियों में एआई का प्रभाव अब दिखने लगा है। टेक सेक्टर में छंटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और दिग्गज टेक कंपनियां अपने लोगों को लगातार कंपनी से निकाल रही हैं। हाल ही में मेटा कंपनी से आई 8,000 कर्मचारियों के लेऑफ की खबर की पुष्टी हो चुकी है। मेटा से पहले स्नैपचैट ने अपने 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा कर दी थी। लगातार हो रहे इस लेऑफ के पीछे सबसे बड़ा कारण AI पर तेजी से हो रहे निवेश और कंपनियों का अपनी workforce को कम करना है। कंपनियों के इस कदम से लाखों कर्मचारियों पर असर पड़ने की आशंका है।

Meta में बड़ी छंटनी का प्लान

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने 23 अप्रैल को कर्मचारियों के भेजे गए एक मेमो में छंटनी का खुलासा किया है। इस मेमो के मुताबिक इस लेऑफ को 20 मई से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने 6,000 खाली पदों के लिए होने वाली नई भर्ती को भी रद्द कर दिया है।

कंपनी की HR प्रमुख जेनेल गेल (Janelle Gale) ने कर्मचारियों को भेजे गए मेमो में कहा कि यह कदम कंपनी को अधिक efficient बनाने और AI में हो रहे भारी निवेश को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। हालांकि, उन्होंने माना कि यह फैसला आसान नहीं है।

मेटा के CEO Mark Zuckerberg AI को भविष्य की ग्रोथ के लिए जरूरी मान रहे हैं। इससे पहले मार्च में यह खबरें आई थी कि कंपनी इस साल अपने वर्कफोर्स के 20 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी करेगी।

अन्य बड़ी कंपनियों का हाल क्या है?

AI के प्रभाव और उसमें हो रहे भारी निवेश के चलते लेऑफ की इस रेस में मेटा के अलावा कई दिग्गज कंपनियां और भी है। मेटा से पहले 15 अप्रैल को स्नैपचैट (Snapchat) ने अपने 1,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की थी। यह छंटनी कंपनी के कुल वर्कफोर्स की 16 फीसदी है। कंपनी ने बताया कि AI tools की मदद से अब कम लोगों के साथ ज्यादा काम संभव है। अब 65 फीसदी नया कोड एआई से बन रहा है। इसी कारण कंपनी अपने workforce को छोटा कर रही है।

इसके साथ ही जैक डोर्सी के नेतृत्व वाली कंपनी Block ने घोषणा की थी कि वह अपनी वर्कफोर्स में 40 प्रतिशत की कटौती कर रही है, क्योंकि वह AI टूल्स की ओर बढ़ रही है।

अप्रैल महीने की शुरुआत में, खबरों में बताया गया था कि Oracle भारत में लगभग 11,000-12,000 नौकरियां कम करने की योजना बना रहा है।

ये आंकड़ें चौंकाने वाले हैं

टेक इंडस्ट्री में यह trend तेजी से बढ़ रहा है, जहां कंपनियां लागत कम करने और efficiency बढ़ाने के लिए AI को अपना रही हैं। Layoffs.fyi नाम के एक लेऑफ ट्रैकर के डेटा के मुताबिक, इस साल 80 से ज्यादा टेक कंपनियों ने लगभग 71,440 नौकरियों में कटौती की घोषणा की है। AI की तेजी से बढ़ती ताकत ने टेक सेक्टर का चेहरा बदल दिया है। जहां कंपनियां efficiency और profit पर फोकस कर रही हैं, वहीं कर्मचारियों के लिए यह बदलाव चिंता का कारण बनता जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Success Story: 4 महीने में खड़ी की 1 करोड़ की कंपनी, 24 साल के फाउंडर की स्टार्टअप स्टोरी वायरल
कारोबार
24 year old man built 1 crore company 4 months quit job created automation platform

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Apr 2026 11:59 am

Hindi News / Business / AI बन रहा ‘जॉब किलर’, Meta ने 8,000 कर्मचारियों को निकाला, 80+ कंपनियों में Layoff का कहर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Why Stock Market Fall: 3 दिन में 2400 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपये हुए साफ, जानिए इस मंदी के 5 कारण?

Why Stock Market Fall
कारोबार

Gold Silver Price Today: टूट गया सोना, चांदी में आई भारी गिरावट, जानिए क्या चल रहे हैं भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 700 पॉइंट टूटा, IT स्टॉक्स में दिख रही भारी बिकवाली

Stock Market
कारोबार

किराये का घर या अपनी छत? न्यू टैक्स कानून के बाद ‘वैभव’ का घाटा और ‘राघव’ की समझदारी!

Buy vs Rent Debate India
कारोबार

Home Loan Interest Rates: होम लोन पर काफी कम ब्याज ले रहे ये NBFC, जानिए कहां कितनी है रेट

Home Loan Interest Rates
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.