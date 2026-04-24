AI बन रहा ‘जॉब किलर’, Meta ने 8,000 कर्मचारियों को निकाला, 80+ कंपनियों में Layoff का कहर

Meta employees layoffs: दुनियाभर की कंपनियों में एआई का प्रभाव अब दिखने लगा है। टेक सेक्टर में छंटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और दिग्गज टेक कंपनियां अपने लोगों को लगातार कंपनी से निकाल रही हैं। हाल ही में मेटा कंपनी से आई 8,000 कर्मचारियों के लेऑफ की खबर की पुष्टी हो चुकी है। मेटा से पहले स्नैपचैट ने अपने 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा कर दी थी। लगातार हो रहे इस लेऑफ के पीछे सबसे बड़ा कारण AI पर तेजी से हो रहे निवेश और कंपनियों का अपनी workforce को कम करना है। कंपनियों के इस कदम से लाखों कर्मचारियों पर असर पड़ने की आशंका है।