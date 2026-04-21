Success Story: 4 महीने में खड़ी की 1 करोड़ की कंपनी, 24 साल के फाउंडर की स्टार्टअप स्टोरी वायरल

नौकरी छोड़ने के 4 महीने में बाद ही 1 करोड़ रुपये का स्टार्टअप बनाने वाले युवा का नाम उज्ज्वल है। अपनी स्टोरी के बारे में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उज्ज्वल बताते है कि लिंकप्लीज (LinkPlease) ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बनाने का आईडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने मार्केट में एक गैप देखा। उन्होंने पाया की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग कंपनियों को अपने अकाउंट पर आने वाले मैसेज का समय पर रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता। इस मार्केट गैप को पहचान कर उज्ज्वल ने एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बनाया।